\Riset Saham First Asia Capital: IHSG Berpotensi Menguat di Level 5.500-5.560\

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan bergerak cenderung menguat di kisaran 5.500 hingga 5.560.



Analis First Asia Capital David Sutyanto menjelaskan penguatan IHSG terutama ditopang masih derasnya arus dana asing yang masuk.



"Serta penguatan rupiah terhadap dolar AS dan isu positif individual," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3/2017).



Adapun saham-saham rekomendasi First Asia Capital antara lain TLKM, BBRI, BBNI, UNVR, JSMR, PGAS, ADHI, ADRO, GJTL, dan RALS.



Sementara itu, pada penutupan perdagangan kemarin IHSG tertahan di resisten 5.560 akibat aksi ambil untung pemodal jangka pendek. IHSG akhirnya tutup terkoreksi tipis 6,44 poin (0,12%) di level 5.533.

(kmj)