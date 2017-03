\Rupiah Rp13.294, Menguat Meski Tekanan Dolar AS Belum Mereda\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka berhasil menguat tipis, meskipun dolar AS mendapat tenaga dari pernyataan The Fed. Rupiah pun berhasil turun dari level Rp13.300 per USD.

Melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka menguat 16 poin atau 0,12% ke Rp13.294 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.282 per USD hingga Rp13.327 per USD.

Sementara Bloomberg Dollar Index mencatat, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 6 poin atau 0,05% ke Rp13.308 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.293-Rp13.313 per USD.

Kalimat "hawkish" oleh para pembuat kebijakan The Fed mendorong greenback menguat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08% menjadi 100,380 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0736 dari USD1,0752 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2347 dari USD1,2397 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7733 dari USD0,7713.

Dolar AS dibeli 112,57 yen Jepang, lebih rendah dari 112,62 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9985 franc Swiss dari 0,9964 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3356 dolar Kanada dari 1,3332 dolar Kanada.