\Harga Emas Naik di Tengah Ketidakpastian Brexit\

CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir menguat pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Naiknya harga emas karena investor terus mempersiapkan posisi mereka menjelang Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April naik USD3,8 atau 0,31%, menjadi menetap di USD1.234,00 per ounce.



Investor fokus pada melemahnya dolar AS di awal sesi perdagangan di awal pekan, tetapi pada pukul 17.00 GMT dolar AS telah kembali posisinya dan positif, di mana titik fokus beralih ke potensi ketidakstabilan geopolitik yang dipicu oleh Brexit.



Investor juga hati-hati memantau komentar para pejabat Fed karena pasar terus bereaksi terhadap pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) minggu lalu. Banyak yang percaya Fed akan menaikkan suku bunga dari 1,00 ke 1,25 selama pertemuan FOMC Juni.



Menurut alat Fedwatch CME Group, probabilitas tersirat saat ini untuk menaikkan suku bunga dari 1,00 ke 1,25 mencapai 6% pada pertemuan Mei dan 52% untuk pertemuan Juni, bersama dengan peluang kenaikan 3% ke tingkat 1,5.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik maka emas berjangka akan jatuh karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih mahal bagi investor.



Perak untuk pengiriman Mei naik 2,5 sen, atau 0,14%, menjadi ditutup pada USD17,438 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD9,4 atau 0,98%, menjadi ditutup pada USD972,40 per ounce.

(kmj)