\Jadi Cover Forbes International, Ini Daftar Kedahsyatan Bisnis Hary Tanoe bersama Trump\

JAKARTA - Chairman and CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjadi cover dari majalah Forbes International. Forbes pun melihat kehebatan dari bisnis Hary Tanoe yang dapat memikat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lewat kerja sama dalam bidang properti.

Hary Tanoe mengatakan, telah menjalin 2 kerjasama antara MNC Group dengan Trump. Dirinya menyebutkan, kerjasama tersebut sesuai rencana.

"Saya kan ada dua proyek di Lido dan di Bali, Mr Trump jadi Presiden memutuskan tidak akan ada bisnis baru. Jadi yang dikembangkan yang sudah ada saja, yang sudah ditetapkan sebelum dia jadi Presiden," kata dia belum lama ini.

Berikut 2 Bisnis Hary Tanoe dengan Trump yang menjadi perhatian Forbes International.

1. Theme Park di lido

Proyek di lokasi Lido, Sukabumi di bawah naungan PT MNC Land Tbk bersama dengan Trump Hotel Collection selaku operator sedang mematangkan konsep design.

MNC Land giat membangun kawasan Lido menjadi one stop level destination yang memadukan theme park kelas dunia, hotel, lapangan golf, vila, kondominium hingga country club berkelas internasional.

Proyek besar itu digarap dengan menggandeng perusahaan milik Donald J Trump, yang saat ini menjadi Presiden terpilih Amerika Serikat.

Kerjasama itu resmi dijalin dalam pertemuan Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dengan Chief Executive Officer of Trump Hotels Eric Danziger, Senior Vice President - Design & Construction at The Trump Organization Jerry Piro, Executive Vice President of Strategic Development for The Trump Organization Lawrence Glick, Director of Interior Design for The Trump Organization Giavona Pirolo.

Nantinya Smart City Lido akan dikelola dengan canggih dan terintegrasi, mulai dari sumber daya energi, lingkungan, monitoring cuaca, persediaan air, hingga sistem lalu lintas, manajemen pemerintahan dan perkotaan.

2. Resort di Bali

MNC Land mengembangkan resort dan resident termewah dan terintegrasi se-Asia di Bali. Pihak Trump akan menjadi operator di kedua kawasan tersebut.

Dalam kemitraan dengan The Trump Hotel Collection, MNC Land sedang mengembangkan komunitas Trump kedua di Asia setelah MNC Lido Kota di Jawa Barat.

Pemadangan pantai megah di Bali dengan pemandangan tak berujung Samudra Hindia dan Tanah Lot yang terhampar di 106 hektare area, properti ini akan menampilkan suasana glamor, ultra-mewah Trump resor bintang 6 dan klub pantai.

Penghargaan pemenang Nirwana Golf Club akan dipugar menjadi lapangan golf kelas dunia yang dikelilingi oleh koleksi eksklusif villa super mewah dan rumah-rumah serta high-end resort kondominium.

Menggabungkan cutting-edge, desain inovatif oleh perusahaan pemenang penghargaan Oppenheim Arsitektur dan EDSA dengan keindahan alam dan budaya pulau itu, Trump di Bali berjanji untuk menetapkan patokan baru untuk keunggulan dan menawarkan liburan yang mempesona dan tak tertandingi.