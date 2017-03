\Tak Punya Latar Belakang Statistik, Boediono 'Nekat' Jadi Panelis\

NUSA DUA - Bank Indonesia (BI) beserta beberapa lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), bekerja sama dengan International Statistical Institute (ISI) menyelenggarakan konferensi statistik internasional Regional Statistic Conference (RSC) di Bali dengan tema "Enhancing Statistics, Prospering Human Life".

ISI RSC terakhir kali diadakan di Malaysia 2014. Acara tersebut diselenggarakan bersama oleh BNM Department of Statistics Malaysia dan Malaysia Institute of Statistics. Sementara, World Statistics Conference terakhir kali diadakan di Rio de Jenario tahun 2015

Hadir menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut adalah Mantan Wakil Presiden Boediono dalam sesi Banking and Finance. Boediono akan berada satu panel dengan mantan Deputi Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Stephen Grenville dan Chief Representative for Asia and the Pacific of the BIS

"Saya bukan orang statistik. Tapi saya memulai pemerintah di Bappenas yang membawahi BPS. Tugas saya untuk mengambil data BPS terutama data ekonomi untuk perencanaan," kata dia di Seminar RSC, Bali, Rabu (22/3/2017).

"Bappenas tidak mengumpulkan data, tapi mereka mengandalkan lembaga lain karena budged," tambah dia.

Oleh karena itu, Boediono pun menilai akan berguna untuk menyampaikan kegunaan dari statistik dari sisi pengambil kebijakan. Pasalnya, pengambil kebijakan selalu senang membuat keputusan yang mengandalkan kurva dan selalu terikat dengan data.

"Untuk mendapatkan informasi terbaik, kami harus mencari data dari dalam dan luar birokrasi, dan membuat keputusan dari situ," jelas dia.

(kmj)