\Pandangan Dubes AS: Surplus Dagang Ada di Indonesia\

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mempercepat pembahasan kesepakatan kerja sama bilateral untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara.

Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr mengatakan, bulan depan perwakilan pemerintah kedua negara akan melakukan pertemuan di Washington, AS, guna membahas kerangka kesepakatan kerja sama investasi dan perdagangan bilateral antara RI-AS. “Kita akan membahas cakupan yang lebih luas untuk meningkatkan investasi dan perdagangan di antara kedua negara,” ujarnya di sela-sela diskusi bertajuk Todays US-Indonesia Trade & Investment yang diselenggarakan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Cotton Council International di Jakarta kemarin.

Dengan pemerintahan baru di AS yang cenderung pada kesepakatan perdagangan bilateral yang adil, Donovan melihat ada peluang baik untuk perusahaan AS maupun Indonesia untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Produk-produk agrikultur yang selama ini menjadi komoditas andalan perdagangan RIAS berpeluang untuk dipacu. Donovan mengungkapkan, nilai perdagangan RI-AS di sektor agrikultur sekitar USD7,6 miliar, di mana nilai ekspor AS ke IndonesiamencapaiUSD2,8miliar, sedangkan ekspor Indonesia ke AS senilai USD4,8 miliar.

“Artinya surplus ada di sisi Indonesia. Kami berkeinginan meningkatkan nilai dan kualitas kerja sama perdagangan tersebut,” ucapnya.

Produk ekspor unggulan Indonesia ke AS di antaranya hidangan laut, kopi, rempah, karet, minyak nabati. Adapun ekspor dari AS ke Indonesia di antaranya kapas (cotton), kedelai, dan produk susu. Donovan menambahkan, saat ini AS merupakan salah satu tujuan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Dia berharap perdagangan dua arah yang sudah berjalan selama ini bisa berlanjut dan meningkat, misalnya di sektor tekstil dan bahan bakunya.

“Terima kasih kepada sektor swasta di Indonesia karena sudah membeli cotton dan mesin pewarna dari AS. Kami mengekspor cotton senilai USD350 juta ke Indonesia untuk disuplai ke industri tekstil di Indonesia,” tuturnya. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, Indonesia mengimpor hampir 70% kapas sebagai bahan baku untuk produksi kain. Kemenperin akan memperkuat pusat penyedia bahan baku industri atau material center khusus kapas yang sudah ada saat ini. Ekspor tekstil dan garmen Indonesia sendiri tahun lalu sempat menurun 3% dari USD12,3 miliar pada 2015 menjadi USD11,9 miliar.

Penurunan dipicu kondisi ekonomi global yang sedang turun dan beberapa hal seperti masalah tarif bea masuk ke Eropa yang berkisar 12,5%, sehingga produk Indonesia kalah saing dengan Vietnam yang bebas bea masuk. Lebih lanjut Sigit mengatakan, dengan pengunduran diri AS dari Kemitraan Trans Pasifik atau TPP, ada peluang bagi Indonesia untuk memberikan kerja sama lebih konkret dengan AS secara bilateral. Ketua Umum API Ade Sudrajat juga mengamininya. Menurut dia, dengan AS mengundurkan diri dari TPP, posisi tarif (bea masuk ke AS) menjadi sama. “Bagaimana fairness ini kita dahului lagi dengan perundingan bilateral yang dipercepat untuk meningkatkan perdagangan kedua negara,” ujar Ade.

Dia berharap jika kesepakatan bilateral tercapai antara RI dan AS, nantinya ekspor pakaian jadi khususnya garmen ke AS tidak lagi dikenai bea masuk alias 0%. Saat ini tarif bea masuk ke AS dan Uni Eropa masih berkisar 12-30%. Sejalan dengan itu, Ade menyebutkan di sisi internal Indonesia harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga produk yang diekspor ke AS punya daya saing dengan produk dari negara lain. Salah satu kuncinya, menurut Ade, adalah menekan biaya energi, terutama harga gas dan listrik.

“Energi ini tulang punggung daya saing secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah bersama dunia usaha juga mendorong vokasi untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja kita. Hal lainnya yang harus dilanjutkan adalah restrukturisasi permesinan yang baru sekitar 13% dari seluruh industri,” bebernya.