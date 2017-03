\ Kabar Gembira dari Sri Mulyani: Negara G20 Sepakat Tukar Informasi Pajak\

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membawa hal yang menggembirakan dari hasil pertemuan bersama negara-negara G20 di Jerman pekan lalu. Hal gembira tersebut adalah mengenai kesepakatan perjanjian memngenai perpajakan internasional.

"Ini goodnews adalah di G20 bahwa perjanjian perpajakan internasional disepakati dan komitmennya makin kuat antar G20. Bahwa dengan adanya pembahasan mengenai pelaksanaan Automatic exchange of information (AEoI), dan juga pelaksanaan prinsip-prinsip penghindaran pajak atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) praktik-praktik yang bisa merugikan basis pajak suatu negara melalui base erotion and profit shifting dibahas secara bersama dan seluruh Menkeu memiliki kesepakatan yang kuat," ungkapnya saat melakukan konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurutnya, dalam forum ini Indonesia bisa menyampaikan pandangannya mengenai perpajakan. Dirinya pun tak lupa menyampaikan perkembangan pengampunan pajak (tax amnesty) serta bagaimana data-data secara total aset mengenai perpajakan yang ada di Indonesia.

"Total aset yang dideklarasikan yang mencapai lebih dari Rp4.000 Triliun dan sepertiganya dari luar negeri, itu gambarkan bahwa banyak basis pajak alami erosi dan profit shifting ke negara lain," jelasnya.

Menkeu pun mengatakan, oleh karenanya Indonesia memiliki kepentingan bahwa kerja sama internasional akan sangat membantu Indonesia mengembalikan basis pajak yang ada di luar untuk masuk lagi kedalam negeri. Selain itu, Dirinya pun mengatakan pemerintah akan mengandalkan BEPS dan AEol untuk menjaga pajak Indonesia.

"Indonesia akan menggunakan BEPS dan AEoI sebagai sarana bagi otoritas pajak untuk kurangi ruangan bagi para penghindar pajak untuk melarikan kewajiban pajak mereka ke luar negeri," tukasnya.