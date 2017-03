\Wall Street Ditutup Anjlok hingga 1%\

NEW YORK - Saham-saham AS terkoreksi pada perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), di tengah kekhawatiran atas kemampuan Presiden AS Donald Trump untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonominya.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 237,85 poin atau 1,14 persen menjadi ditutup pada 20.668,01 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 kehilangan 29,45 poin atau 1,24 persen menjadi berakhir di 2.344,02 poin, dan indeks komposit Nasdaq anjlok 107,70 poin atau 1,83 persen menjadi 5.793,83 poin.

Kekhawatiran tentang reformasi perawatan kesehatan negara itu telah menekan pasar, karena Partai Republik diperkirakan akan memilih untuk membatalkannya dan mengganti Affordable Care Acton (ACA) atau Obamacare pada Kamis (23/3).

Para analis memperkirakan bahwa antusiasme telah berkurang akibat banyak kebijakan-kebijakan Trump yang dapat terjebak dalam proses legislatif.

ACA telah diperdebatkan di Amerika Serikat sejak ratifikasi pada 2010. Pemerintahan Obama mengatakan ACA memperluas cakupan perawatan kesehatan untuk jutaan lebih warga, sementara beberapa menggerutu bahwa premi kesehatan mereka telah melonjak setelah ACA diberlakukan.

Sektor keuangan terpukul karena imbal hasil obligasi 10-tahun AS yang dijadikan acuan terus menurun. Sektor keuangan yang merupakan komponen terbesar di antara sepuluh sektor di S&P 500, merosot 2,87 persen pada Selasa (21/3).

Dalam berita perusahaan, Apple mengumumkan versi baru dari iPad 9,7 inci dan edisi khusus untuk iPhone 7 serta iPhone 7 Plus. Namun, saham raksasa teknologi ini membalikkan keuntungan awal menjadi ditutup turun 1,15 persen.