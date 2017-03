\Rupiah Rp13.348, Melemah Buntuti Anjloknya Dolar\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah pada pagi ini tertekan. Rupiah dibuka pada level Rp13.300-an per USD.

Bloomberg Dollar Index mencatat, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah Rp27 atau 0,2% ke Rp13.348 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.329-Rp13.352 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah masih tetap stabil walaupun prospek minyak buruk. "Rupiah masih stabil tetapi penguatannya mulai terhalangi harga minyak mentah yang tak kunjung naik," ujarnya dalam riset.

Dirinya mengatakan, sebagian kurs di Asia juga mulai melemah terhadap dollar di perdagangan Selasa. Sentimen positif masih menyelimuti IHSG dan SUN, masih didorong harapan kenaikan peringkat utang S&P.

"Tetapi semakin lemahnya dollar index serta penguatan UST bisa kembali mendorong penguatan rupiah walaupun sentimen negatif dari pelemahan S&P 500 bisa picu koreksi IHSG," ujarnya.

Melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka melemah 17 poin atau 0,13% ke Rp13.333 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.307 per USD hingga Rp13.758 per USD.