\ BUSINESS HITS: Tak Lagi Murah, Penumpang Bakal Tinggalkan Taksi Online?\

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dan Kapolri Jendral Tito Karnavian memaparkan secara bersama tentang Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, aturan baru tersebut belum cukup untuk memfasilitasi dua belah pihak, baik angkutan umum tidak dalam trayek yang telah menggunakan sistem online maupun yang bersifat konvensional. Bahkan, dampak implementasi aturan baru ini cenderung memberatkan salah satu pihak.

"Dampak ke transportasi online akan cukup besar. Pertama penurunan jumlah penumpang," ujar Bhima saat dihubungi Okezone belum lama ini.

