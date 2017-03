\Rupiah Rp13.326, Menguat Tipis di Pasar Asia \

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah pada pembukaan pagi ini dibuka dengan penguatan tipis. Rupiah masih bertahan pada level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (23/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 3 poin atau 0,02% ke Rp13.326 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.326-Rp13.335 per USD.

Sebelumnya, Analis First Asia Capital David Sutyanto mengatakan rendahnya tekanan jual di Wall Street diperkirakan akan berpeluang mendorong aksi beli pelaku pasar pada perdagangan hari ini.

"Serta peluang penguatan rupiah seiring tren pelemahan dolar AS sepekan terakhir dan isu individual positif," terangnya dalam riset tertulis.

Sementara itu, Melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka melemah 2 poin atau 0,02% ke Rp13.326 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.317 per USD hingga Rp13.331 per USD. (ded)