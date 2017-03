\ECONOMIC VIEWS: PNS Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kg hingga Dampak Kenaikan Fed Rate\

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, untuk beralih ke tabung nonsubsidi atau bright gas. Pasalnya, elpiji ukuran 3 kg merupakan hak bagi warga kurang mampu.

Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (the Fed) telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya secara 25 basis poin. Kenaikan suku bunga the Fed ini pun direspon oleh BI dengan menahan suku bunga acuannya pada level 4,75%.

Pasca kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), pemerintah berencana untuk menerbitkan obligasi valas. Saat ini, rencana tersebut tengah dimatangkan oleh pemerintah.

Anda PNS? Jangan Gunakan Gas Elpiji 3 Kg!

Bupati Muratara H M Syarif Hidayat meminta kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Muratara untuk tidak menggunakan gas elpiji subsidi 3 Kg. Menurutnya, gas elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rakyat tidak mampu.

“PNS tidak diperbolehkan lagi mengunakan gas elpiji subsidi atau gas 3 kg, karena itu untuk rakyat tidak mampu, bahkan kita sudah membuat surat dan dilayangkan ke desadesa berkenaan dengan larangan dimaksud,” ujar Syarif.

Ia mengatakan, PNS harus menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, untuk beralih ke tabung nonsubsidi atau bright gas. Sebab elpiji yang ukuran 3 kg merupakan hak bagi warga ku rang mampu.

“Saat ini PNS di lingkungannya harus beralih menggunakan elpiji nonsubsidi atau bright gas. Sebab, elpiji subsidi ukuran 3 kg merupakan hak masyarakat kurang mampu,” katanya.

Kewajiban PNS beralih ke bright gas tersebut merupakan program dari pemerintah pusat. Sehingga pihaknya mengaku akan terus mengawal peralihan tersebut.

“Ini kan program pemerintah pu sat, jadi kewajiban pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan harus kita sukseskan. Kami akan mengawalnya,” ucapnya.

Lebih Lanjut ia mengatakan, selain PNS, para pengusaha menengah atas juga harus ikut me nyukseskan program tersebut. Sehingga, penggunakan elpiji non sub sidi tersebut bisa tepat sasaran.

“Pengusaha menengah atas, misalnya katering atau rumah makan dan perusahaan lainnya, kami minta kesadarannya untuk bersedia meninggalkan gas elpiji ukuran 3 kg dan menggunakan gas nonsubsidi seperti bright gas atau malah yang lebih besar lagi yakni ukuran 12 kg,” ucapnya.