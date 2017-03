\BUSINESS SHOT: Indonesia Kebal dengan Kenaikan Fed Rate\

JAKARTA - Hal yang ditunggu-tunggu oleh pemangku kepentingan di sektor keuangan akhirnya terjadi juga, yakni kenaikan suku bunga bank sentral Amerika.

Tercatat, pada Kamis 16 Maret 2017, Gubernur Bank Sentral Amerika Janet Yellen menaikkan tingkat suku bunga fed rate ke posisi 0,75%-1 %. Peningkatan ini sebanyak 0,25 basis poin.

Kenaikan fed rate tentu menjadi sebuah kepastian untuk mengambil kebijakan arah ekonomi, salah satunya Indonesia.

Namun, kenaikan fed rate ini tak memberikan dampak negatif ke industri keuangan Indonesia, seperti nilai tukar Rupiah, pasar modal hingga perbankan.

Buktinya, setelah kenaikan suku bunga The Fed, laju IHSG melambung 48,2 poin atau 0,88% ke level 5.480 dari level 5.461 pada pembukaan pagi ini.

Sementara itu menjelang siang, IHSG kembali melanjutkan penguatan. IHSG sesi I dibuka naik 53,67 poin atau 0,98 % ke 5.486.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pengaruh kenaikan suku bunga tergantung dengan IHSG hari ini.

"Ya lihat saja seperti apa hari ini IHSG. Kalau baik-baik saja berarti enggak ada ngaruhnya (kenaikan suku bunga The Fed)," ungkapnya di Kantor ATR, Jakarta.

Bank Indonesia (BI) pun langsung merespons kenaikan suku bunga bank sentral AS dengan menahan 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day RR Rate) di level 4,75%.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai keputusan yang diambil BI untuk menahan suku bunga adalah kebijakan yang tepat. Pasalnya, tidak ada urgensi bagi BI untuk menaikkan suku bunga.

Menurut Pardede, pasca kenaikan suku bunga the Fed kondisi rupiah cukup stabil dan tidak ada aksi jual di pasar keuangan.

"Tidak serta merta AS naik, suku bunga semua naik, tidak pasti begitu," terangnya saat dihubungi Okezone belum lama ini.

Di sisi lain, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed belum terlihat dampaknya untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang akan sangat berpengaruh.

"Dalam jangka panjang ketidakpastian The Fed Rate ini akan mengakibatkan capital outflow dari negara berkembang. Meskipun bisa dicegah dengan kebijakan yang tepat. Salah satunya memperbaiki fundamental ekonomi nasional," ungkapnya kepada Okezone.

Kenaikan tingkat suku bunga ini sesuai dengan sinyal yang disampaikan Yellen. Pasar global pun telah mengantisipasi kebijakan moneter Negeri Paman Sam.

Dalam pernyataannya, Yellen menjelaskan kenaikan the Fed Rate dilakukan menyusul adanya indikator positif dari makro ekonomi mereka. Inflasi terkendali di posisi 2 persen dan konsistennya angka ketenagakerjaan yang tumbuh cepat dan stabil.

"Kami berharap kebijakan moneter ini berdampak positif, ekonomi akan stabil dan bisa berekspansi lebih moderat," demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis Janet L Yellen dari situs Bank Sentral AS.

Dalam jangka pendek, ekonomi outlook Amerika diproyeksikan tetap seimbang. Komite, lanjut Yellen, akan terus memantau pergerakan indikator inflasi dan pengembangan sektor keuangan.