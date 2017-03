\ TIPS KARIER: Pilih Karir daripada Ngurusi Anak, Perhatikan Hal Ini\

JAKARTA – Dilema yang seringkali dihadapi orang tua baru adalah pilihan antara meneruskan karir atau fokus mengurus anak di rumah. Di satu sisi Anda tidak ingin melewatkan masa-masa perkembangan anak Anda, sedangkan di sisi lain Anda masih ingin melanjutkan karir.

Pertama kali Anda harus mengubah cara berpikir bahwa pilihan meneruskan karir tidak akan merugikan anak Anda. Tidak ada keputusan yang benar atau salah antara pilihan tersebut.

Pada tahun 1991 The National Institute for Child Health and Human Development (NICHD) memulai studi yang Study of Early Child Care (SECC). Penelitian ini menemukan bahwa anak-anak yang sedang dirawat secara eksklusif oleh ibu mereka tidak mengalami perkembangan yang berbeda daripada anak-anak yang juga dirawat oleh orang lain.

Dua hal yang perlu diperhatikan ketika Anda memilih untuk berkarir adalah:

Pilihlah Perawatan Anak yang Berkualitas

Ketika Anda memilih jasa perawatan anak pertimbangkan bahwa Anda betul-betul member pilihan yang terbaik bagi anak Anda. Beberapa orang tua memilih perawatan anak yang memberi kesempatan anak untuk berinterkasi dalam grup. Beberapa lainnya lebih menyukai perawatan anak yang hanya fokus kepada satu anak.

Memilih jenis perawatan anak adalah hanya keputusan pertama Anda akan harus buat. Selanjutnya, Anda dapat mengevaluasi antara dua jenis perawatan tersebut yang terbaik untuk anak Anda.

Seimbangkan Antara Waktu Kerja dan Keluarga

Terlepas dari posisi Anda dalam pekerjaan, Anda harus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan Anda dan keluarga Anda. Bagi seorang wanita, kendala ini lebih besar dibandingkan bagi seorang laki – laki, karena mereka mengambil sebagian besar tanggung-jawab rumah tangga.

Bekerja sepanjang hari telah menghabiskan energi Anda untuk menjawab segala tuntutan pekerjaan. Setelah pulang ke rumah Anda merasa lelah dan tidak punya energy lagi untuk bercengkeram dengan anak Anda.

Bagaimana Anda mengatasi ini?

Salah satu pilihan adalah untuk memotong jam kerja Anda dan bekerja paruh waktu jika memugnkinkan. Tetapi perlu diingat bahwa pilihan ini, mempunyai dampak negatif yaitu dapat mengurangi kemampuan Anda untuk maju dalam karir Anda, dan mengurangi pemasukan financial Anda.

Solusi lainnya Anda dapat meminta majikan Anda untuk meminta jadwal kerja yang lebih fleksibel, atau dengan mengambil beberapa pekerjaan yang mungkin dilakukan di rumah.