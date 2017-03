\TIPS LARIS: 7 Trik Gaet Pelanggan Baru\

JAKARTA - Setiap pengusaha seharusnya memiliki trik atau kemampuan untuk mencari pelanggan atau klien baru. Tak perlu klien besar, yang terpenting bagaimana menjelaskan dengan baik tentang bisnis Anda.

Ada ratusan cara yang dapat dilakukan, namun dilansir dari Entrepreneur, Minggu (26/3/2017), berikut 7 trik yang bisa digunakan untuk menggaet pelanggan.

1. Tahu soal pelanggan Anda

Mengetahui bagaimana pelanggan Anda, akan semakin mempermudah menentukan target, prospek, bahkan meningkatkan kemampuan Anda dalam menarik pelanggan baru.

Ketahui usia, lokasi geografis, pendidikan dan jabatan adalah hal basic yang perlu Anda ketahui. Hal itu juga menentukan bagaimana Anda akan berkomunikasi dan bergaul dengan pelanggan Anda.

Luangkan waktu untuk memikirkan target pelanggan Anda. Apa yang mereka butuhkan, solusi apa yang mereka butuhkan?. Anda harus memikirkan hal tersebut secara detail.

2. Berikan insentif bagi pelanggan lama Anda

The best ambassadors for your business are existing customers. Pelanggan lama Anda telah menjadi 'pembeli' setia. Oleh karena itu, mereka berhak mengeluarkan opini atau saran. Berikan insentif kepada pelanggan Anda seperti diskon, karena mereka akan mengatakan kepada teman-temannya tentang produk Anda.

3. Jaringan

Di era digital, networking paling efektif atau menjadi kekuatan terbesar untuk menggiring pelanggan baru untuk mengembangkan bisnis Anda. Jaringan yang kuat tidak hanya memudahkan Anda untuk melihat sektor yang saat ini sedang ramai, namun juga membantu hubungan Anda dengan orang-orang di luar yang bisa menjadi calon pelanggan baru.

4. Jelajahi teknik penjualan lain

Banyak para pengusaha yang gagal memanfaatkan peluang online. Padahal teknik 'berjualan' seperti ini sangat banyak dilakukan. Misalnya jika bisnis Anda adalah kedai kopi atau memproduksi kopi sendiri, maka Anda bisa menjualnya lewat online.

5. Jaga hubungan baik dengan pelanggan

Strategi public relation ini bisa membuat bisnis Anda semakin cemerlang, dan tentu saja mendatangkan pelanggan baru. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan bisa menciptakan ribuan bahkan jutaan prospek baru.

6. Jelajahi model pricing terbaru

Dalam melakukan pemasaran, Anda akan menemukan beberapa karakter pelanggan, misalnya pelanggan yang siap membeli, dan pelanggan yang menawar. Untuk itu dibutuhkan metode dalam pricing agar beragam.

7. Gunakan iklan

Selain menggunakan iklan TV, radio, maupun koran, Anda juga bisa beriklan dengan online seperti di media sosial. Dengan beriklan, Anda bisa memperoleh pelanggan baru. Namun, Anda perlu mengidentifikasikan tujuan Anda dengan jelas terutama saat Anda beriklan.