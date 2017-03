\Sebelum Masuk Pasar Modal, Perusahaan Startup Harus Ramah Perbankan\

JAKARTA – Bisnis rintisan berbasis teknologi atau startup mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Pekan lalu, pelaku startup mendapat fasilitas khusus dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu IDX Incubator.

Tujuan dari IDX Incobator adalah untuk mengembangkan startup tidak hanya dari segi produk namun juga dari segala aspek bisnis. Para startup yang bergabung akan dibina secara berkelanjutan sampai menjadi perusahaan yang dapat memonetisasi bisnis mereka dan diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk tercatat di BEI.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menyatakan salah satu bekal yang harus diberikan kepada start up adalah aspek pendanaan. Pasalnya, untuk menjadi perusahaan yang tercatat di pasar modal start up harus mapan dari segi permodalan. Banyak start up lahir dengan ide besar namun masih terkendala permodalan.

“Kalau kita melihat masalah besar di perusahaan pertama kali mereka mulai dengan ide. Mereka harus mencari angel investor atau venture capital untuk suntikan dana masuk. Supaya bisa berkembang,” ujar Hans kepada Okezone.

Menurut Hans, start up dapat memanfaatkan fasilitas pendanaan perbankan guna mendapatkan suntikan dana tersebut. Dengan memanfaatkan pendanaan perbankan start up dapat mengalihkan modal yang tertahan di dalam inventory untuk meningkatkan sisi operasional.

Nantinya, kemampuan perusahaan dapat dilihat dari rasio leverage, yaitu dengan membandingkan dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dengan dana yang dipinjam dari kreditur dalam hal ini adalah Bank. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang rasio sehingga dapat menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Semakin tinggi tingkat keamanan investasi pada perusahaan tersebut, semakin menarik pula start up di mata investor.

“Banyak bisnis yang belum bankable, harusnya bisnis bisa bankable mereka bisa masuk ke bank kemudian value- nya di unlock, setelah value- nya di unlock mereka punya leverage di sana. Nilai Company yang bagus, baru mereka berkembang untuk bisa go public,” tambah Hans.

"Jadi banyak yang bisa di-unlock nilainya dengan hadirnya Bank sehingga bisa terjadi leverage di perusahaan. Satu titik setelah itu mereka baru bisa go public," ujarnya

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah startup tertinggi di Asia Tenggara, yakni sekitar 2.000 perusahaan. Jumlah bisnis startup di Indonesia diperkirakan oleh salah satu lembaga riset akan tumbuh hingga 6,5 kali lipat menjadi sekitar 13.000 perusahaan pada 2020. Perkembangan bisnis rintisan berbasis teknologi di dalam negeri sangat berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di masa depan.