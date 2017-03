\Ingin IPO, Perusahaan Startup Harus Persiapkan Ini\

JAKARTA – Pemerintah tengah mendorong bisnis rintisan berbasis teknologi atau startup untuk dapat memenuhi persyaratan menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pekan lalu, pelaku start up mendapat fasilitas khusus dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu IDX Incubator.

Selain membantu pengembangan perusahaan start up, hadirnya startup di pasar modal diharapkan dapat turut serta menambah likuiditas pasar modal. Akan tetapi, keikutsertaan perusahaan startup dalam pasar modal bukanlah perkara mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan rintisan berbasis teknologi itu sebelum akhirnya melantai di pasar modal.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menyatakan, perusahaan startup identik dengan risiko investasi. Meskipun perkembangan start up cenderung cepat, tetapi mayoritas belum memiliki kecukupan modal untuk melakukan penawaran umum.

“Pertanyaannya, berapa nilai perusahaan yang go public dari startup. Perusahaan startup identik dengan risiko yang besar. Biasanya perusahaan yang go public sudah harus established untuk bisa go public,” ujar Hans kepada Okezone.

Selain penguatan modal, perlu adanya pemahaman dari investor mengenai aktivitas utama dan investasi pada perusahaan startup. Konsekuensinya, perusahaan start up harus mampu menjamin transparansi dan budaya korporasi kepada para investor. Sehingga, publik dapat mempertimbangkan kelayakan investasi pada perusahaan start up tersebut.

“Perusahaan go public juga harus di jaga image-nya sahamnya harus diawasi agar tetap terkendali di pasar, tentu banyak yang harus dilakukan korporasi jelang go public,” tambah Hans.

Terlepas dari semua kendala tersebut, Hans mengapresiasi langkah BEI untuk memberikan wadah IDX Incubator bagi para pelaku start up. Dengan demikian, start up memiliki kesempatan untuk memahami instrumen keuangan di pasar modal. Dirinya menegaskan, agar perusahaan menghindari melakukan penawaran umum dengan berbekal modal kecil, karena tidak akan membawa keuntungan bagi perusahaan.

“Step untuk go public cukup panjang karena kalau kita go public dengan nilai yang terlalu kecil nanti tidak terlalu menguntungkan bagi perusahaan. Karena biaya yang dikeluarkan dengan biaya go public tidak seimbang. Jadi sebenarnya langkah bursa cukup bagus, artinya mereka harus dibina dulu supaya mereka mampu mengunlock value,” tukas dia.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengharapkan dengan hadirnya IDX Incubator dapat melahirkan 1.500 start up yang melantai di pasar modal lima tahun ke depan. Hingga saat ini, menurut Nurhaida, startup digital di Indonesia berjumlah sekira 60 ribu startup. Dengan membina 1% dari jumlah start up tersebut atau sejumlah 600 startup, ditargetkan 300 startup dapat melantai di pasar modal tiap tahunnya.