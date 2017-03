\Kembangkan Pendidikan Vokasi Industri, Menperin Siap Gandeng Singapura\

JAKARTA - Kementerian Perindustrian tengah menjajaki kerjasama dengan institusi pendidikan di Singapura untuk mengembangkan program pendidikan vokasi industri yang efektif di Indonesia. Terobosan ini akan diterapkan di dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan pola dual system. Kerjasama ini pun diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan sektor industri.

“Kita memerlukan hasil yang cepat dan tepat untuk mencetak sumber daya manusia industri. Maka kami susun program link and match antara SMK dengan industri serta mendirikan sekolah-sekolah baru dengan desain khusus,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam rangkaian kunjungannya menemui Minister for Education (Higher Education and Skills) Singapura Ong Ye Kung dan mengunjungi kampus Institute of Technical Education (ITE), Singapura, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Perindustrian, Minggu (26/3/2017).

Airlangga menyampaikan, bentuk kerjasama potensial kedua negara yang akan dilakukan antara lain adalah pengembangan sistem pendidikan vokasi dengan konsep dual system. Pada konsep ini, pendekatan yang digunakan adalah bahwa pendidikan tidak hanya belajar teori, tetapi juga lebih menekankan pada praktek lapangan.

Selain itu, kerjasama potensial yang nantinya dapat dijalin adalah perluasan akses dan kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk pemagangan pada perusahaan industri di Singapura.

”Kami juga akan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pendidikan vokasi melalui workshop, seminar, pelatihan teknis dan magang industri, pembentukan master trainer bidang vokasi industri, penyesuaian dan penyetaraan standar kualifikasi tenaga kerja industri serta pengembangan fasilitas dan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi,” papar Airlangga.

Terkait strategi tersebut, Menperin berencana akan mengadaptasi modul-modul yang digunakan di lembaga pendidikan vokasi Singapura seperti ITE. “Kami juga sudah sampaikan kepada Menteri Ong, bahwa kita ingin belajar dari modul pendidikan di sini yang memberikan pelatihan untuk berbagai jenis keterampilan serta mengirimkan para trainer kami untuk belajar di Singapura,” tuturnya.

Selain mengirimkan trainer, Menperin juga mengharapkan adanya pertukaran pelajar dalam program pemagangan di industri. Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) ITE Bruce Poh menyambut positif rencana kolaborasi yang dipaparkan Menperin. Institusi tersebut selama ini memberikan jasa konsultasi, khususnya mengenai program pendidikan vokasi. Tak hanya itu, lembaga tersebut juga memiliki ITE Education Services yang bertindak sebagai konsultan mengenai Technical Vocational Education and Training (TVET).

“Kerjasama antara industri dan pendidikan merupakan peluang besar dan hal tersebut menjadi tujuan dari pelatihan yang kami berikan,” ujarnya.

ITE juga diharapkan dapat membuat fasilitas pendidikan vokasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan proyek patungan perusahaan Singapura, Sembcorp Development Ltd dengan perusahaan lokal, PT. Jababeka Tbk. Fasilitas yang diberikan terutama penyediaan pengajar untuk mewujudkan prototipe ITE di Indonesia.

“Apabila diwujudkan, fasilitas pendidikan vokasi tersebut turut menandai 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura yang diperingati September nanti,” tambah Direktur Jenderal Ketahanan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Harjanto.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kemenperin Mujiyono menyampaikan bahwa Kemenperin memiliki sembilan SMK, sembilan politeknik serta satu akademi komunitas. “Sekolah-sekolah kejuruan milik Kemenperin tiap tahunnya meluluskan sekitar 5.000 siswa yang semuanya terserap dunia kerja. Ke depan, akan ditambah tujuh politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri dengan program dual system dan sistem blok waktu,” paparnya.

Mujiyono memaparkan, terdapat peluang-peluang kerjasama lain seperti kerjasama ITE dengan unit pendidikan Kemenperin yang memiliki kesesuaian program studi, dan pertukaran materi pembelajaran serta pengembangan sistem sertifikasi. Selain itu, kerjasama dalam pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri dan wilayah pusat pertumbuhan industri juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan investasi.

Untuk diketahui, Kementerian Perindustrian telah mempelopori pembangunan link and match atau kesesuaian antara SMK dengan kebutuhan dunia usaha industri secara masif. Program ini dilakukan untuk menghasilkan lulusan SMK yang kompeten dan siap kerja. Kemenperin menargetkan dapat membangun link and match antara 355 perusahaan industri dengan 1.755 SMK dalam kurun waktu 2017-2019. (ded)