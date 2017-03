\Pembangunan Rusun Atlet Kemayoran 34% Lagi Rampung\

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan 10 tower Rumah Susun (Rusun) Tingkat Tinggi atau Wisma Atlet Asian Games XVIII di Kemayoran akan selesai secara bertahap. "Untuk yang 18 lantai akan selesai bulan Juni, 24 lantai pada bulan Juli dan 32 lantai akan selesai pada bulan Agustus 2017 ini," kata Menteri Basuki, di Jakarta baru-baru ini.

Sementara untuk progres konstruksinya hingga 22 Maret 2017 secara keseluruhan sudah 66 persen. Setelah selesai, Rusun akan diuji terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan sebagai tempat tinggal para atlet yang akan berlaga di ajang Asian Games pada Oktober 2018 mendatang.

Sementara itu Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menginstruksikan kepada para kontraktor agar selain bekerja cepat juga tetap memperhatikan mutu pekerjaan.

“Sementara pembangunannya masih on the track karena sesuai rencana progresnya adalah 64 persen, namun ternyata sudah 66 persen jadi masih plus 2 persen,” jelasnya seperti dilansir laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Minggu (26/3/2017).

Selain mempersiapkan bangunan Rusun tersebut, Kementerian PUPR saat ini juga sedang mempersiapkan pengadaan meubelair seperti tempat tidur, lemari pakaian serta meja dan kursi untuk mengisi unit-unit Rusun tersebut.

"Pengadaan meubelair Rusun tersebut masih dalam proses tender. Minggu ini akan ada pengumuman pemenang tendernya. Diperkirakan pengadaan meubelair tersebut sesuai jadwal akan selesai bersamaan dengan selesainya pembangunan Rusun ini,” terangnya.

Setiap unit Rusun akan ditempati oleh dua orang yakni atlet, petugas pendamping dari setiap negara serta para jurnalis yang meliput kegiatan tersebut.

Wisma Atlet Kemayoran terdiri dari 10 menara rumah susun (rusun), dimana tiga menara dibangun di Blok C2 dengan kapasitas 1.932 unit hunian dan tujuh menara di Blok D10 dengan 5.496 unit hunian.

Sementara untuk pembangunan Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, terdiri dari 2 Tower masing-masing 5 lantai, dimana akan rampung pada akhir Maret 2017. (tro)