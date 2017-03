\Rekomedasi Buy Morgan Stanley dan Goldman Buat Saham Snap Chat Melonjak\

NEW YORK - Snap Inc (SNAP.N), pemilik aplikasi messaging Snapchat, menerima peringkat positif dari sejumlah penjamin emisi, setelah IPO mereka. Hal ini pun membuat saham Snap Inc. naik lebih dari 3% dalam perdagangan premarket.

Snap memulai debut mereka di pasar saham pada 1 Maret dan menjadi listing terbesar perusahaan teknologi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Meski begitu, banyak investor mengkritisi kurangnya profitabilitas perusahaan dan perlambatan pertumbuhan pengguna.

Setidaknya ada enam broker, termasuk Morgan Stanley dan Goldman Sachs, yang memberikan proyeksi "buy", karena pertumbuhan jangka panjang perusahaan berada dalam pasar yang sangat kompetitif.

Minggu lalu, saham Snap Inc. naik hampir 34% dari harga IPO di USD17. Saham Snap Inc. pun diperdagangkan pada USD23,52. Perusahaan berbasis aplikasi yang bermarkas di Los Angeles ini menghadapi persaingan yang ketat dari saingan yang lebih besar seperti Facebook Inc (FB.O) Instagram.

Di antara penjamin emisi lainnya, Jefferies, RBC, Cowen & Co dan Credit Suisse merekomendasikan buy. RBC adalah yang paling bullish dengan target harga USD31. Snap kini memiliki delapan rekomendasi "buy", enam "Sell" dan tujuh "neutral" peringkat, menurut data Thomson Reuters.