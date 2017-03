\Wow! 90 Ribu Ton Daging Beku Disiapkan Sambut Ramadan \

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat stok daging beku saat ini mencapai 40.000 ton dan ke depannya akan ditambah sebanyak 50.000 ton untuk mencukupi stok menjelang dan seusai bulan Ramadhan 2017. Nantinya akan ada 90.000 ton daging yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Daging ada stok 40.000 ton saat ini. Kita harap ke depan kita tambah lagi kurang lebih 50.000 ton ditambah, dan ini lebih dari cukup untuk menghadapi bulan Ramadhan," ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Selain itu, harga daging beku akan tetap dijaga stabil sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, untuk menyamaratakan harga di setiap daerah di Indonesia. Sehingga harga daging beku dijaga maksimal Rp80.000 per kilogram (kg).

"Daging beku harganya Rp80.000 per kg maksimal. Bahkan ada yang jual Rp75.000 per kg, Rp65.000 per kg, dan lain-lain, yang penting enggak boleh lebih dari Rp80.000 per kg," katanya.

Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan jika stok daging tambahan sebesar 50.000 ton akan diimpor dari negara lain. Realisasi impor tahun lalu dikejar lagi untuk memenuhi stok Ramadhan tahun 2017.

"Dari negara mana yang harganya terendah itu yang akan diambil. Rencana yang kita sepakati tadi ada di Meksiko, Spanyol, Selandia Baru dan India. Masing-masing berapa tergantung harga setempat. Tujuannya kita datangkan dari beberapa negara adalah untuk menekan harga. Agar konsumen menikmati harga yang murah," ujar Amran.