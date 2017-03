\Menteri Susi Wajibkan Kapal Patuhi Hak Asasi Manusia\

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menerbitkan peraturan yang mewajibkan kapal-kapal perikanan, baik kapal tangkap maupun kapal angkut, yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi standar hak asasi manusia berdasarkan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Guiding Principles) sebagai prasyarat mendapatkan izin tangkap/angkut ikan.

"KKP menertibkan Permen di industri perikanan. Kita bekerja sama dengan dunia internasional, karena apa yang terjadi di Benjina dengan budak yang kerja di kapal Kamboja, Laos, Myanmar Thailand itu sebetulnya terjadi dengan ABK Indonesia yang bekerja di di luar negeri," ujarnya di Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (27/3/2017)

Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia di industri Perikanan yang diterbitkan pada tanggai 10 Desember 2015, benepatan dengan Hari HAM Internasional, Peraturan Menteri No. 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, dan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia di lndustri Perikanan yang baru saja diriiis pada Januari 2017.

Tiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana disebutkan di atas bertujuan untuk memastikan pengusaha perikanan menghormati dan melindungi HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk awak kapal perikanan dan masyarakat sekitar. Melali ketiga peraturan menteri ini, diharapkan terwujud pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, bermanfaat, dan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Menteri No. 35/PERMEN-KP/2015 dan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2017 merupakan peraturan pertama yang diterbitkan oleh pemerintah yang memperkenalkan perlindungan HAM di bidang Perikanan, dan menjadi peraturan pertama di Indonesia yang mendorong peiaksanaan penghormatan HAM sebagaimana diatur daiam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

Uji Coba Lapangan pelaksanaan sertifikasi HAM perikanan sesuai amanat Peraturan Menteri No. 35/PERMEN-KP/2015 dan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2017 telah diiaksanakan terhadap PT Perikanan Nusantara (Persero) yang menilai aspek-aspek sistem HAM yang terdiri dari kebijakan HAM, uji tuntas HAM, dan pemulihan HAM, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Rekrutmen Awak Kapal, Ketenagakerjaan, Pengembangan Masyarakat Sekitar, Pengambiiaiihan Lahan, Keamanan dan Lingkungan.

Harapannya, pengusaha-pengusaha perikanan iain juga memahami mengenai aspek HAM di bidang industri perikanan sehingga impiementasi kedua Peraturan Menteri ini dapat berlaku efektif. Industri perikanan dan kelautan dianggap menjadi sektor yang paling rawan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).Masih banyak awak kapal dari Indonesia yang HAM-nya tidak dijaga dan diabaikan, jumlahnya pun bisa mencapai ratusan ribu di seluruh dunia.

Diterbitkannya Permen tersebut, menyusul ditemukan setidaknya 168 dari 1.132 kapal ikan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri (14,8%) melakukan tibdak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa. Selain itu, International Organization for Migration (10M) melaporkan bahwa 1.207 dari 1.258 nelayan asing yang bekerja di kapal ikan eks-asing merupakan korban perdagangan manusia di perairan domestik.

Susi mencontohkan, Dalam kasus Benjina, tahun 2014, kementerian juga melaporkan bahwa lebih dari 682 (di Benjina) dan 373 (di Ambon) orang ditemukan menjadi korban perbudakan modern.

"Mungkin, kalau kita membebaskan di bejina itu 1.000 orang, ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali, ratusan ribu,"kata Susi.