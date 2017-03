\Harga Minyak Tertekan Ketidakpastian Pemotongan Produksi\

NEW YORK- Harga minyak dunia turun karena investor belum bisa memastikan apakah produsen-produsen utama minyak akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi untuk mengurangi kelebihan pasokan minyak global.

Seperti diketahui, sebuah komite menteri-menteri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen-produsen utama lainnya setuju untuk mempertimbangkan perpanjangan kesepakatan.

Namun, para analis mengatakan investor masih memiliki keraguan tentang perpanjangan kesepakatan itu, karena tidak ada produsen-produsen utama yang telah menyatakan sikap mereka secara jelas.

Jumlah rig pengeboran minyak Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi juga menekan harga. Rig AS yang diklasifikasikan sebagai pengeboran minyak naik 21 rig pada minggu lalu dari minggu sebelumnya menjadi 652 rig, level tertinggi sejak September 2015, kata perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes pada Jumat (24/3).

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, turunn 0,24 AS dolar AS menjadi menetap di 47,73 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei, turun USD0,05 menjadi ditutup pada USD50,75 per barel di London ICE Futures Exchange.