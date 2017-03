\Harga Emas Naik Dipicu Pelemahan Dolar AS\

CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi. Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April naik USD7,2 atau 0,58 % menjadi USD1.255,70 per ounce.

Pasar ekuitas AS juga jatuh dan memberikan dampak kepada harga emas. Seperti diketahui, Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 150 poin pada pembukaan atau merosot sekitar 45 poin atau 0,22 % pada pukul 19,00 GMT, ketika perdagangan emas berakhir.

Para analis mencatat bahwa ketika ekuitas membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman. Sebaliknya ketika pasar ekuitas AS membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun.

Dolar AS juga bereaksi turun dengan indeks dolar AS turun 0,19 % menjadi 99,19 pada pukul 19.00 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih murah bagi investor.

Investor sedang menunggu rilis beberapa laporan ekonomi minggu ini, seperti Laporan perdagangan internasional barang, pidato pejabat Fed Charles Evans, laporan produk domestik bruto dan klaim pengangguran mingguan, serta laporan pendapatanan pengeluaran pribadi pada Jumat (31/3).

Perak untuk pengiriman Mei bertambah 36 sen, atau 2,03 %, menjadi ditutup pada USD18,108 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD1,10 atau 0,11 %, menjadi ditutup pada USD969,00 per ounce.