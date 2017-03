\Harga Bawang hingga Ayam Naik, Cabai Rawit Merah Turun Rp92.470/Kg\

JAKARTA - Harga rata-rata komoditas pangan hari ini mengalami penurunan. Penurunan paling besar pada cabai rawit merah sebesar Rp2.239 menjadi Rp92.470 per kg. Selain itu bawang putih juga turun menjadi Rp39.882 per kg dan beras sentra I per premium juga turun menjadi Rp11.803 per kg.

Sementara itu, harga yang mengalami kenaikan yaitu bawang merah yang naik sebesar Rp360 menjadi Rp35.676 per kg, beras IR 64 naik menjadi Rp11.366 per kg, ayam boiler atau ras naik menjadi Rp32.015 per ekor dan gula pasir naik menjadi Rp14.294 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Selasa (28/3/2017). Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) naik menjadi Rp11.366 per kg

- Beras setra i/premium turun menjadi Rp11.803 per kg

- Minyak goreng curah naik menjadi Rp13.058 per kg

- Cabai merah besar turun menjadi Rp37.794 per kg

- Bawang merah naik menjadi Rp35.676 per kg

- Bawang putih turun menjadi Rp39.882 per kg

- Ayam broiler/ras harga naik menjadi Rp32.015 per ekor

- Telur ayam ras harga turun menjadi Rp19.588 per kg

- Daging sapi has naik menjadi Rp123.387 per kg

- Daging sapi murni naik menjadi Rp115.781 per kg