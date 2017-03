\BUSINESS HITS: Ketidakpastian Pemangkasan Produksi Kembali Tekan Harga Minyak\

JAKARTA – Para produsen yang tergabung dalam OPEC berencana memangkas produksi minyak. Hal tersebut membuat harga minyak kembali terpuruk ke bawah level USD50 per barel. Investor tidak yakin, kesepakatan OPEC memangkas produksinya mampu melawan banjir output minyak mentah.

Pada akhir pekan kemarin, para petinggi OPEC dan produsen non-OPEC sepakat untuk memperpanjang kesepakatan penghentian produksi. Mereka pun merekomendasikan tetap menjaga output minyak mentah tetap di angka awal.

Harga minyak mentah patokan internasional Brent turun 26 sen menjadi USD50,54 per barel, setelah jatuh serendah USD50,26 per barel. Sementara Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI), turun 37 sen menjadi USD47,60 per barel.

Baca Selengkapnya: Wah, Harga Minyak WTI Kembali Turun di Bawah USD50/Barel