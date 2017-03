\Dolar AS Perkasa Didorong Data Ekonomi yang Positif\

NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB). Penguatan terjadi karena para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi positif dari negara tersebut.



The S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price NSA Index melaporkan kenaikan tahunan 5,9% pada Januari, meningkat dari 5,7% bulan sebelumnya dan menetapkan posisi tertinggi dalam 31 bulan.



Defisit perdagangan internasional mencapai USD64,8 miliar pada Februari, turun USD4,1 miliar dari angka Januari, kata Departemen Perdagangan AS, Selasa (28/3/2017).



Indeks Kepercayaan Konsumen dari The Conference Board datang di 125,6 pada Maret, naik dari 116,1 pada Februari dan jauh di atas konsensus pasar.



Para analis mengatakan data secara keseluruhan positif dan mendukung dolar menguat.



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,56% menjadi 99,720 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0800 dari USD1,0873 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2444 dari USD1,2572 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik tipis menjadi USD0,7634 dari USD0,7616.



Dolar AS dibeli 111,15 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,47 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9931 franc Swiss dari 0,9846 franc Swiss, dan tinggal datar di 1,3382 dolar Kanada.

(kmj)