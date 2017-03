\Rupiah Rp13.326, Melemah Usai Harpitnas\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah usai libur Hari Raya Nyepi. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.326 per USD.



Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia, melemah 8 poin atau 0,06% menjadi Rp13.326 per USD. Pergerakan Rupiah hari ini, berada di kisaran Rp13.314-Rp13.335 per USD.



Dalam Riset Samuel Sekuritas, dolar index yang mulai naik bisa menekan rupiah dalam jangka pendek walaupun sentimen positif masih kuat bertahan.



"Ketika pasar keuangan tutup pada Selasa kemarin, mayoritas kurs di Asia melemah terhadap dollar setelah sebelumnya konsisten menguat. Sembari menunggu kepastian peringkat utang versi S&P, inflasi yang akan dirilis Senin mendatang akan menjadi fokus utama dari domestik," tulis riset tersebut, Rabu (29/3/2017).



Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 12 poin atau 0,09% ke Rp13.321 per USD. Hari ini, Rupiah berada dalam rentang pergerakan Rp13.305 per USD hingga Rp13.332 per USD.

(kmj)