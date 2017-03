\BJB Sebar Dividen Rp862,9 Miliar, Rp89/Saham\

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJBR) menyetujui pembagian dividen Rp 862,9 miliar. Total dividen ini setara 55% dari laba bersih Tahun 2016 sebesar Rp 1,56 Triliun.

Besaran pembagian dividen disetujui dalam Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Hotel Aryaduta, Bandung, Rabu (29/3/2017)

Direktur Utama BJB Ahmad Irfan mengatakan porsi dividen yang dibagikan setara dengan Rp89 per lembar saham naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp84,8 per lembar saham. Perolehan laba dan kinerja yang positif terus ditunjukan bank bjb dengan perolehan laba bersih (bank only) yang naik sebesar 14,4% (yoy) dan membaiknya rasio kredit bermasalah (NPL Gross) pada akhir 2016 menjadi sebesar 1,69% dari 2,91% pada akhir tahun 2015.

“Peningkatan dividen per saham ini seiring dengan kinerja perusahaan yang semakin cemerlang di tahun 2016,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis.

Adapun dari sisi Dana Pihak Ketiga yang diperoleh bank bjb terdapat peningkatan sebesar 16,1% (yoy) atau mencatat total dana nasabah sebesar Rp72,8 Triliun. Total kredit yang sudah disalurkan oleh bank bjb hingga akhir tahun 2016 mencapai Rp63,1 Triliun atau naik sebesar 14,2% dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Dari semua segmen kredit yang dimiliki, segmen kredit konsumer tercatat tumbuh sebesar 15,7% (yoy) menjadi Rp 44,2 triliun selain kredit komersial dan korporasi yang juga tumbuh signifikan sebesar Rp 10,8 triliun ataun naik 17,2% year on year.

Selain pembagian dividen, para pemegang saham memutuskan untuk mengangkat dan menetapkan Klemi Subiyantoro sebagai Komisaris Utama Independen yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Pelaksana Tugas Komisaris Utama.

Dengan begitu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama Independen : Klemi Subiyantoro

Komisaris : Muhadi

Komisaris Independen : Yayat Sutaryat

Komisaris Independen : Rudhyanto Mooduto

Komisaris Independen : Suwarta

Susunan Direksi :

Direktur Utama : Ahmad Irfan

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Agus Mulyana

Direktur Konsumer : Fermiyanti

Direktur Keuangan : Nia Kania

Direktur Komersial : Suartini

Direktur Mikro : Agus Gunawan

Direktur Operasional : Benny Santoso

(kmj)