\Harga Minyak Dunia Naik Dipicu Gangguan Produksi Libya\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada Selasa (Rabu pagi WIB). Menguatnya harga minyak setelah laporan-laporan menunjukkan produksi minyak Libya terganggu, sehingga menurunkan kekhawatiran tentang melimpahnya pasokan global.



Laporan-laporan media mengatakan bahwa produksi pada ladang Sharara dan Wafa di Libya barat telah diblokir oleh faksi-faksi bersenjata, sehingga mengurangi produksi minyak negara itu sekitar sepertiganya.



Para analis mengatakan berita tersebut untuk sementara mengurangi kekhawatiran tentang kelebihan pasokan minyak global, dan mendukung harga minyak menguat.



Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, bertambah USD0,64 menjadi menetap di USD48,37 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei, naik USD0,58 menjadi ditutup pada USD51,33 per barel di London ICE Futures Exchange.

