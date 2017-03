\Jokowi Apresiasikan Prancis Bantu Lawan Diskiriminasi Kelapa Sawit RI\

JAKARTA - Pada tahun lalu, Prancis berencana mengenakan pajak terhadap produsen sawit impor yang masuk ke negara itu secara bertahap. Untuk tahun 2017 sebesar 300 euro per ton, kemudian tahun 2018 sebesar 500 Euro per ton. Lalu pada tahun 2019 sebesar 700 Euro per ton dan menjadi 900 Euro per ton pada 2020.

Hal ini dilakukan karena Eropa menganggap bahwa Kelapa Sawit adalah produk yang merusak lingkungan. Hanya saja, hal ini ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia pun segara melakukan diplomasi kelapa sawit ke Prancis. Salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke kantor French Alliance for Sustainable Palm Oil di Prancis pada akhir Februari lalu.

Menurut Jokowi, Indonesia pun sangat mengapresiasi Prancis yang akhirnya mendukung Indonesia untuk melawan tindakan diskriminatif bagi produk kelapa sawit. Indonesia pun terus berupaya agar produk kelapa sawit dapat terus diterima di Eropa.

"Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Prancis yang telah membantu melawan tindakan diskriminatif terhadap produk Kelapa Sawit Indonesia, dan saya telah jelaskan bahwa isu sustainability bagi kelapa sawit merupakan prioritas bagi Indonesia," jelas Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Pada pertemuan dengan Presiden Prancis François Hollande, Jokowi juga menyampaikan usulan agar pola kerjasama yang sudah terjalin untuk produk kayu melalui lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement atau Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan. Diharapkan, kerjasama ini juga dapat dilakukan untuk produk kelapa sawit Indonesia.

"Saya juga menyambut baik fokus baru dalam hubungan bilateral, yaitu kerjasama maritim dan kerjasama di bidang ekonomi kreatif," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, Presiden Prancis François Hollande hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kunjungan kali ini memang terbilang menjadi kunjungan bersejarah dari Presiden Prancis. Pasalnya, kunjungan terakhir dilakukan sekira 31 tahun lalu. Kala itu, kunjungan dilakukan oleh Presiden François Mitterrand pada tahun 1986.