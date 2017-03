\Diserbu 3 Juta Orang/Jam, Situs DJP 'Rontok'\

JAKARTA - Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) pagi ini sempat tidak bisa diakses. Hal itu pun dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Iwan Guniardi mengatakan, yang membuat error tersebut terjadi lantaran salah satunya server DJP tidak sanggup menampung para WP yang masuk.

"Tapi kalau dari sisi server pun hari ini begitu besar, kita pantau sampai 200 transaksi per second artinya ada 3 juta per jam orang yang akses," ungkapnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menurutnya, pihaknya telah membesarkan kuota pengunjung server namun karena jumlah pengunjung pada waktu yang sama, maka server down tidak bisa dihindari. Pasalnya, masa pelaporan SPT tinggal tiga hari lagi.

"Kita sudah coba sebenarnya membuat untuk membesarkan kapasitas tapi kalau perilaku WP masih seperti ini ya sampai kapan pun bisa down habis," tukasnya.