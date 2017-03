\Incar 40 Besar Kemudahan Bisnis, Menkeu Siap Lakukan Perubahan Secara Radikal\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business index di Indonesia meningkat hingga masuk ke posisi 40 besar. Saat ini, Indonesia masih berada pada peringkat 91.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa pihaknya akan melakukan perubahan secara lebih masif. Salah satunya adalah pada regulasi tentang perpajakan.

"Listnya ada di semua kementerian termasuk yg ada di kemenkeu, di bea cukai dan pajak, di transfer across border and ease to pay tax kemudahan membayar pajak. Meski ada banyak perbaikan kebijakan di pajak dan bea cukai tapi kami akan mencoba membuat perubahan lebih radikal lagi," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menurut Sri Mulyani, Jokowi meminta agar pemerintah melihat praktik terbaik di dunia untuk meningkatkan peringkat ease of doing business di Indonesia, salah satunya adalah dari Korea Selatan. Pemerintah pun dapat meniru program-program dari negara lain.

"Memang dari Ditjen pajak sudah mulai ada e-online, pembayaran pakai atm, e-filling, e-payment sudah dilakukan tapi saya akan lihat lebih detail lagi apa yang dilakukan negara lain. Kalau pajak, tadi yang terbaik Korsel. Nanti kita contoh, masa kita tidak bisa sih," ungkapnya.

Tak hanya pada sektor perpajakan, pemerintah pun juga akan melakukan reformasi pada sektor bea cukai. Pemerintah pun akan melakukan kajian terkait sektor ini.

"Kalau soal bea cukai, ini karena ada larangan terbatas, ada 950 komoditas yang membuat sng susah mengadministrasi secara online dan perlu dilihat secara fisik," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan ranking kemudahan berbisnis di Indonesia. Beberapa upaya pun nantinya akan dilakukan bersama lintas kementerian.

"Semua juga ikut bergerak. Ketika kita kirim orang ke Vietnam, mereka terlihat tidak begitu gembira," jelasnya.