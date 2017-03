\Alami 4 Hal Ini? Saatnya Take Over Kredit KPR Anda\

JAKARTA - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah jalan terbaik bagi pasangan muda yang ingin segera menghuni rumah impian tetapi terkendala dana. Cukup menyiapkan uang muka dan biaya lainnya, rumah impian sudah bisa dihuni.

Namun, debitur kerap mengalami kendala yang menghambat dalam membayar cicilan KPR. KPR Take Over alias over kredit KPR sebenarnya bisa menjadi solusi bagi Anda yang merasa berat akan cicilan KPR yang harus Anda bayar saat ini.

Pernahkah Anda mendengarnya? KPR Take Over merupakan fasilitas untuk memindahkan kredit ke bank lain. Dengan memindahkan ke bank lain, Anda berpotensi mendapatkan angka cicilan yang lebih ringan. Berikut ini penjelasan lebih lengkap tanda-tanda kapan Anda perlu melakukan KPR Take Over.

1. Ingin menurunkan jumlah cicilan

Di tengah periode pelunasan cicilan KPR, ternyata muncul kebutuhan lain yang tak kalah penting. Anda lalu merasa jika cicilan KPR Anda tidak seberat sekarang, Anda bisa mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kenapa tidak mencoba KPR Take Over? Dengan KPR Take Over, Anda punya potensi menurunkan jumlah cicilan karena bisa mencari bank yang mematok bunga lebih rendah. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah mengatur keuanganmu.

2. Anda memasuki masa floating rate

Anda telah melewati tahun-tahun pertama membayar KPR dengan sistem fixed rate alias bunga tetap. Dan saat ini telah memasuki masa floating rate alias bunga mengambang yang membuat Anda cemas tak karuan.

Anda merasa berat ketika ternyata bunga naik secara signifikan sehingga cicilanmu semakin tinggi. Tenang, masih ada kesempatan melanjutkan perjuanganmu untuk melunasi rumah. Manfaatkan saja Take Over KPR dan cari bank yang bunganya lebih bersahabat.

3. Ingin memperpanjang tenor KPR

Anda ingin memperpanjang tenor KPR agar cicilanmu lebih ringan. Tak ada salahnya mencoba KPR Take Over. Contoh kasus, Pa Ali memiliki sisa plafond KPR Rp300 juta, dan sisa tenor 6 tahun. Dia harus membayar cicilan Rp4,5 juta per bulan. Dia ingin memindahkan sisa KPR ke Bank B. Di Bank B, dia bisa memperpanjang tenor dan cicilannya menurun menjadi Rp1,5 juta per bulan.

4. Ingin mencoba KPR Syariah

Bila selama ini Anda menggunakan KPR bank konvensional, tidak ada salahnya mulai mempelajari KPR bank syariah. Bila ternyata menarik dan cocok, Anda bisa memindahkan KPR ke bank syariah dengan KPR Take Over. (tro)