\Duh, Ribuan Pemilik Indekos Mangkir Pajak\

BANDUNG – Ribuan wajib pajak pemilik rumah sewa (indekos) mangkir dari kewajibannya membayar pajak daerah. Pemkot Bandung diminta lebih serius menggarap sektor tersebut untuk menambah pemasukan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengakui, masih banyak masyarakat yang salah paham mengenai pajak indekos ini. Mereka menilai, pajak indekos hanya berlaku bila semua kamar terisi penuh. Padahal menurut aturan, pemilik rumah indekos dengan jumlah kamar di atas 10 unit, wajib bayar pajak meskipun hanya satu atau dua kamar yang terisi.

“Tahun 2016 itu wajib pajak indekos ada 1.997. Namun tingkat kesadaran bayar pajaknya masih rendah tidak lebih dari 500 wajib pajak. Pemahaman masyarakat yang entah kurang atau bagaimana menjadi kendala tersendiri sampai sekarang,” ungkapnya saat ditemui di kantornya di lingkungan Balai Kota Bandung belum lama ini.

Menurut dia, kalau dipukul rata, pajak yang harus dibayarkan per wajib pajak indekos Rp200.000 per bulan, potensi maksimal yang bisa diraih dari mata pajak itu sekitar Rp400 juta per bulan atau Rp4,8 miliar per tahun. Kontribusi potensinya hanya sekitar 1,6% dari target perolehan pajak hotel yakni sebesar Rp300 miliar tahun ini.

“Persoalannya bukan kecil besarnya kontribusi pajak indekos ini. Tetapi pada bagaimana aturan ini dipatuhi wajib pajak. Sehingga mereka menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang tidak memberatkan karena semuanya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk lain seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan sebagainya,” tuturnya.

Untuk itu, Ema menyebutkan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi baik melalui media massa dan media sosial maupun secara face to face dengan wajib pajak melalui pejabat kewilayahan seperti kecamatan maupun kelurahan.

“Secara umum kami sering melakukan sosialisasi. Bahkan kami menempatkan orang di tempat-tempat usaha melihat aktivitas ekonomi di sana. Kami ingin angka perolehan pajak tahun ini bisa mencapai angka maksimal termasuk dari pajak indekos,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Sofyanudin Syarif mengatakan, peranan pajak indekos memang tidak terlalu besar, tetapi sosialisasinya tetap harus masif baik itu di media massa maupun di media sosial. Kalau perlu, lanjut dia, disisir semua tempat yang banyak rumah indekosnya, seperti di sekitar kawasan pendidikan.

“Jumlah kos-kosan di Bandung ini kan luar biasa banyaknya, (ada) di dekat kampus, dekat pabrik, yang masyarakat biasa juga banyak. Meski perolehannya tidak besar seperti induk jenis pajaknya hotel, tetapi garapannya harus tetap serius sehingga perolehannya bisa optimal,” ungkap dia saat ditemui di ruang Komisi B DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, BPPD harus kembali memperbarui data wajib pajak pemilik indekos. Data wajib pajak harus valid sehingga tidak kehilangan potensi perolehan pajak. Kalaupun tidak, wajib pajak yang sudah terdata harus bisa dipastikan mematuhi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda itu tertuang bahwa pemilik rumah indekos dengan jumlah kamar di atas 11 hingga 20 dikenakan pajak 5%. Sementara pemilik indekos dengan jumlah kamar minimal 21 ruangan, dikenakan pajak sebesar 7%.

“BPPD harus jemput bola karena kalau menunggu kesadaran masyarakat pasti susah sekali,” ujarnya.

Berdasarkan data BPPD Kota Bandung, menjelang akhir triwulan pertama 2017 ini, perolehan pajak daerah Kota Bandung sekitar Rp317 miliar dari target Rp290 miliar. Dari angka itu, sekitar Rp66,1 miliar berasal dari pajak hotel, termasuk pajak indekos. Perolehan pajak hotel ini baru mencapai 93,12% dari target triwulan I/2017 sebesar Rp71 miliar.