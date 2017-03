\Dolar AS Bergerak Mixed Usai Pidato Pejabat The Fed\

NEW YORK - Kurs dolar AS berakhir bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini karena investor mencerna pidato terbaru dari pejabat-pejabat Federal Reserve.



Presiden Federal Reserve Bank of Boston Eric Rosengren mengatakan bahwa bank sentral harus siap untuk menaikkan suku bunga secara keseluruhan empat kali tahun ini sebagai sikap hati-hati.



Presiden The Fed San Francisco John Williams juga mengatakan pada hari yang sama bahwa rekan-banknya di bank sentral tidak dapat mengesampingkan total lebih dari tiga kenaikan (suku bunga) untuk tahun ini.



Keseluruhan komentar-komentar "hawkish" pejabat-pejabat The Fed itu mendorong ekspektasi pasar untuk sebanyak empat kali kenaikan suku bunga pada 2017, yang mendukung pergerakan dolar di awal perdagangan.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,36% menjadi 100,070 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan, euro jatuh menjadi USD1,0753 dari USD1,0800 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2421 dari USD1,2444 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7671 dari USD0,7634.



Dolar AS dibeli 111,10 yen Jepang, lebih rendah dari 111,15 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9972 franc Swiss dari 0,9931 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3334 dolar Kanada dari 1,3382 dolar Kanada.

