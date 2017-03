\Rupiah Rp13.310, Bergerak Lambat Pagi Ini\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah dibuka melemah tipis pagi ini terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah berada di level Rp13.300 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 2 poin atau 0,01% ke Rp13.310 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.310-Rp13.321 per USD.

Menurut analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, pergerakan Rupiah masih stabil. Walaupun menguat, rupiah masih menjadi salah satu kurs yang penguatannya paling sedikit di Asia semenjak awal tahun.

"Permintaan tinggi SUN yang dibarengi oleh pemulihan IHSG, berhasil mengurangi dampak negatif kembalinya penguatan dollar index terhadap rupiah," jelasnya dalam riset, Kamis (30/2/2017).

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah berhasil melemah 15 poin atau 0,11% ke Rp13.310 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di angka Rp13.298 per USD hingga Rp13.317 per USD.