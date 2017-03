\Penjualan Toko Matahari Departement Store dan Mitra Adiperkasa Masih Rendah\

JAKARTA – Momentum bulan puasa dan hari Raya diharapkan akan menjadi titik balik perbaikan sektor ritel. Pasalnya, geliat konsumsi masyarakat cenderung tinggi jelang Hari Raya Lebaran tersebut.

Analis NH Korindo Securities Arnold Sampeliling mengatakan, masih ada optimisme bagi sektor ritel untuk menguat tahun ini. Menurutnya, belanja masyarakat saat ini masih cukup tinggi. “Secara garis besar, kami masih berpandangan positif untuk tahun ini,” ujarnya kepada Okezone.

Dia menjelaskan, sentimen positif yang mendorong penguatan saham sektor ritel adalah perbaikan harga komoditas terutama di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, meningkatnya belanja infrastruktur Pemerintah juga membawa dampak positif.

Selain itu, Arnold menilai Lebaran menjadi perbaikan tingkat Rata-rata pertumbuhan penjualan per toko atau same store sales growth (SSSG) atau rata-rata pertumbuhan penjualan per toko. Sebagai perbandingan, dua emiten ritel bonafide Indonesia, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) mencatatkan SSSG yang tergolong masih rendah.

Dalam riset tertulis NH Korindo Securities, LPFF hanya mencatatkan SSSG sebesar 2,7% pada kuartal IV-2017. Secara tahunan, LPPF hanya mencatat SSSG 5,5% pada 2016, yang melambat dari 6,8% pada 2015. Sedangkan rekannya, MAPI hanya mampu mempertahankan SSSG pada level 3% pada kuartal IV/2016.

Senada dengan Arnold, pengamat pasar modal Satrio Utomo menjelaskan, pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat menjadi pendongkrak bagi sektor ritel. “Pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin. Biasanya membaik,” ujar Satrio.

Selain itu, pasar juga masih menantikan laporan resmi mengenai kinerja emiten ritel pada kuartal I-2017. Diharapkan sector ritel mampu membukukan laporan keuangan yang positif sehingga mampu menarik perhatian investor domestik.