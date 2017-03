\Mantap! Laba Bersih Citibank Naik 46,2% Jadi Rp1,56 Triliun\

JAKARTA – Citibank Indonesia (Citibank) menutup 2016 dengan mencatatkan laba bersih mencapai Rp2,29 triliun. Laba tersebut terbilang cukup tinggi lantaran meningkat 46,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,56 triliun. Chief Executive Officer Citibank Indonesia Batara Sianturi menyampaikan kenaikan laba bersih Citibank didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 16,1% menjadi Rp 4,12 triliun.

Kinerja yang positif ini menghasilkan peningkatan rasio Return on Asset (ROA) menjadi 4,1% dari tahun sebelumnya sebesar 2,8% dan rasio Return on Equity (ROE) menjadi 14,9% dari tahun sebelumnya sebesar 10,7%. “Kinerja yang positif ini dapat diraih berkat terjaganya porsi dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk giro dan tabungan. Dua jenis DPK ini berkontribusi 68,8% dari keseluruhan DPK Citibank per 31 Desember 2016. Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terus menjadi perhatian utama kami,” ungkap Batara di Jakarta, Rabu (29/3).

Di 2016, beban operasional selain bunga juga turut membaik, dimana hal ini didukung oleh penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai, terutama kredit, sebesar 23,6% menjadi Rp 839 miliar dari tahun sebelumnya Rp 1.098 miliar. “Dengan demikian, tingkat efisiensi Citibank membaik, hal ini ditunjukkan dengan rasio BOPO yang turun menjadi 81,6% dari tahun sebelumnya 89,2%. Kami juga senantiasa menjaga tingkat permodalan yang kuat dengan kenaikan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 1,80%, menjadi 30% dibandingkan dengan 28,2% di bulan Desember 2015,” jelasnya.

Sebagai bank berskala global, keberhasilan kinerja Citibank diperkuat dengan berbagai penghargaan yang diterima baik di skala nasional, kawasan regional Asia, maupun global. Di sepanjang 2016, Citibank mendapatkan empat (4) penghargaan bergengsi dari The Asset Triple-A Awards sebagai “Best Bank - Global in Indonesia”, “Best Corporate and Institutional Bank – Global in Indonesia”, “Best Corporate Bond in Indonesia” dan “Best Lialibility Management in Indonesia”. Dari Finance Asia dan Alpha Southeast Asia, Citibank memenangkan “Best Foreign Bank in Indonesia”. Sementara keunggulan Citibank dalam mencetak kader-kader pemimpin mendapatkan apresiasi dari majalah SWA sebagai “Best Companies in Creating Leaders from Within”.

Di tingkat regional Asia yang juga meliputi Indonesia, Citibank mendapatkan penghargaan dari Euromoney sebagai “Best Bank for Transaction Services in Asia”, dari Global Finance sebagai “Best Digital Corporate/Institutional Bank” dan dari The Asset Triple-A Awards sebagai “Best Digital Bank in Indonesia”.

Batara menegaskan, Citibank memiliki komitmen untuk memperkuat fokus bisnis pada digitalisasi perbankan baik di sektor ritel maupun institusional melalui berbagai inovasi peningkatan produk dan layanan. Peluncuran Citi Virtual Card Accounts dan Citi MobilePASS untuk klien institusional serta hadirnya Citi Mobile untuk nasabah ritel dan kartu kredit memperkuat posisi Citibank sebagai pelopor di layanan digital perbankan.

Di sepanjang 2016, Citibank meluncurkan dua kartu kredit Citi Prestige dan Citi Simplicity+ yang diterima baik oleh masyarakat. Sedangkan bagi nasabah retail banking, Citibank meluncurkan layanan perbankan terbaru Citi Priority, sebagai bentuk komitmen dalam menjawab kebutuhan akan prioritas perencanaan keuangan dan target investasi yang ditetapkan bagi para nasabah di kalangan profesional dan pengusaha muda di Indonesia.

Dengan misi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung kemajuan bagi klien, nasabah, dan masyarakat, Citibank melalui payung program sosial kemasyarakatan Citi Peka (Peduli dan Berkarya) melaksanakan berbagai inisiatif yang sejalan dengan digitalisasi perbankan dan peningkatan inklusi keuangan. Pada tahun 2016, Citibank memperkenalkan program “Digital Literacy for Children” yang dilaksanakan di 4 kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Surabaya.

(kmj)