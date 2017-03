\MNC Sekurities Raih Peringkat Kedua Digital Brand 2017\

JAKARTA - MNC Sekurities berhasil meraih penghargaan Peringkat Kedua untuk kategori Digital Brand Institusi Keuangan Kategori Perusahaan Sekuritas dalam acara "6th Digital Brand Awards".

Penyerahan sertifikat penghargaan "6th Digital Brand Awards 2017" dari Majalah Infobank ini dilakukan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Infobank Karnoto Mohamad kepada Direktur IT & Online Trading MNC Sekurities Fifi Virgantria.

Manajemen MNC Sekurities melihat, media sosial merupakan sarana interaksi dua arah yang perlu terus dikembangkan untuk mencapai visi misi perusahaan sebagai perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya.

"Kami terus berusaha mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung perkembangan perusahaan. Apalagi kami juga memiliki aplikasi Online Trading yaitu MNC Trade New, sehingga dunia digital terutama media sosial juga sejalan dengan pengembangan MNC Trade New," ujar Direktur Utama IT dan Online Tranding MNC Sekurities Fifi Virgantia, di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (30/3/2017)

Penghargaan itu merupakan bukti keseriusan PT MNC Sekuritas menggarap media sosial. Sosial media bukan sekedar untuk memberikan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga menjadi sarana edukasi pasar modal untuk memberikan informasi mengenai cara berinvestasi saham dan peluang yang ditawarkan dari dunia pasar modal.

Sejak tahun 2016 lalu, MNC Sekurities memang sudah gencar mengedukasi kalangan akademisi melalui peresmian Galeri Investasi di berbagai universitas dan sekolah tinggi yang tersebar di Indonesia di mana pengguna Internet dan media sosial didominasi oleh generasi muda terutama kalangan pelajar, mahasiswa, dan usia produktif.

"Tahun 2016 kami bangun sistem baru di mana kami klaim sebagai platform terbaik untuk membantu pemasaran. kami bantu di area digital untuk memasarkan produk kami,"kata Fifi

"Sebetulnya saat ini untuk investasi anak muda sudah masuk, euforia cukup bagus. Mendekati mereka harus sosmed, karena awareness sudah cukup tinggi di kalangan anak muda," imbuhnya

Ke depannya manajemen juga akan terus mengembangkan dan memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mendukung pencapaian perusahaan.

"Kami tentu sangat konsen di digital marketing. Kami akan kencangkan lagi branding MNC Sekurities di sosmed. Kita juga kolaborasi dengan teman-teman MNC Group untuk buat trending topic sehingga membuat kita semakin eksis di dunia maya,"tutup Fifi.