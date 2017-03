\Waduh, HargaTomat Naik hingga 100%\

TERNATE - Harga tomat mengalami kenaikan hingga 100%. Berdasarkan pantauan di Pasar Barito Bahari Berkesan Kota Ternate 29 Maret 2017, harga tomat melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 per kilogram.

Harga komoditas lainnya juga menunjukan hal yang sama. “Pasokan mulai menipis sehingga membuat harga naik,” kata Sulaiman, pedagang, seperti mengutip JPNN, Kamis (30/3/2017).

Dia menjelaskan, harga rica nona yang sebelumnya Rp30 ribu, naik menjadi Rp50 ribu per kilogram. Rica keriting sebelumnya dijual Rp30 ribu naik menjadi Rp40 ribu per kilogram. “Kalau harga cabai rawit Rp40 ribu, sebelumnya Rp30 ribu per kilogram,” ucapnya.

Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari Rp45 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram. Sedangkan lemon cui/lemon ikan harganya stabil pada kisaran Rp15 ribu per kilogram.

“Pasokan sangat memengaruhi harga. Melihat kondisi saat ini saya memperkirakan harganya masih terus naik,” ujar Sulaiman.