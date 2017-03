\Soroti Perkembangan Fintech, Koran Sindo Gelar IndoFintech 2017\

JAKARTA - Royal Media Intergrated Communication bersama dengan Koran SINDO dan Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan seminar IndoFintech2017 di Wisma Antara. Seminar ini mengusung tema 'Strategi Fintech Merebut Pasar Indonesia'.

Ketua Panitia Seminar IndoFintech2017 Amy Ibrahim Atmanto mengatakan, tujuan diselenggarakannya acara ini sebagai upaya untuk mendorong perkembangan industri dan layanan fintech di tanah air.

Apalagi, lanjutnya, di tengah gelombang perubahan yang tengah berlangsung di era digital saat ini, diperlukan upaya bersama untuk bahu membahu dari seluruh pemangku kepentingan di industri dan layanan fintech. Sehingga masyarakat di tanah air mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan yang sedang berlangsung saat ini.

"Dan pada waktunya Indonesia memiliki industri fintech yang kokoh dengan segenap perangkat aturan main yang mampu menampung manfaat, kompleksitas dan mampu mengendalikan risiko yang menyertainya," ujar Amy di Wisma Antara,Jakarta,Kamis (30/3/2017).

Dalam acara ini turut dihadiri oleh Direktur Operasional dan Sistem OJK Fitri Hadi juga Direktur Asosiasi Fintech Indonesia M Ajisatria Sulaiman, Direktur Fintech Office BI Yosamartha, Deputy Director Truemoney International Geert Warlop.

Selain itu dihadiri pula oleh para peneliti seperti Hendrikus Passagi selaku Peneliti Eksekutif Senior Departemen Kebijakan Strategis OJK dan Bhima Yudhistira selaku peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

