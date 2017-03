\Awal April, Gas dari CPP Matindok Mengalir\

JAKARTA - PT Pertamina EP mulai mengalirkan gas (on stream ) dari Central Processing Unit Plant (CPP) Matindok di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, awal April 2017. Pasokan gas dari CPP Matindok dialokasikan untuk PT PLN (Persero) dan PT Donggi Senoro LNG (DSLNG).

”Pertamina EP memiliki dua CPP, yaitu CPP Donggi yang sudah on stream April 2016 dan CPP Matindok yang akan on stream awal April nanti. Total kapasitas kedua CPP tersebut menghasilkan gas sekitar 105 MMCFD dan kondensat 850 barel per hari dengan investasi mencapai USD762 juta,” papar Development Director PT Pertamina EP Herutama Trikoranto, dalam keterangan tertulis.

Pasokan gas dari dua CPP tersebut sudah terkontrak dengan DSLNG sebesar 85 MMSCFD hingga 2027.Sementara PLN baru akan menyerap gas 20 MMSCFD mulai pertengahan 2020.

”Kami mendapat informasi, PLN akan menyerap gas dari CPP Matindok untuk PLTGU Sulawesi Bagian Tengah berkapasitas 150 megawatt (MW),” jelasnya.

CPP Donggi dan Matindok merupakan proyek penting bagi industri migas dan berperan penting dalam mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengekspor LNG utama di dunia. Pengoperasian CPP Matindok dan CPP Donggi meningkatkan kontribusi sektor migas kepada devisa negara dan juga menambah pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Banggai.

Herutama mengatakan, keberadaan proyek migas anak usaha PT Pertamina (Persero) itu selain berperan dalam ketahanan energi nasional, juga diharapkan berkontribusi pada pembangunan daerah secara langsung. Dalam tahap awal, kata dia, Pertamina EP telah merekrut masyarakat setempat melalui seleksi ketat untuk turut berpartisipasi dalam operasional CPP Donggi dan CPP Matindok.

”Melalui proses rekrutmen langsung oleh Pertamina EP di sejumlah sekolah menengah atas di Banggai dan setelah menempuh pendidikan selama setahun di Cepu, banyak tenaga kerja dari warga lokal bekerja di sini,” katanya.

CPP Matindok dan CPP Donggi mendapat pasokan gas dari Blok Matindok. Kedua CPP ini memiliki fasilitas lengkap dan mengimplementasikan teknologi baru yang efisien dan ramah lingkungan . Berdasarkan perhitungan atas cadangan gas dan hasil kajian kelayakan ekonomi untuk pengembangan lapangan, Blok Matindok diperkirakan mampu berproduksi untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Namun, imbuh Herutama, Pertamina EP berkomitmen untuk melakukan eksplorasi lanjutan dengan harapan dapat menemukan cadangan gas baru sehingga dapat terus mendukung dan menunjang pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah.