\Lahirnya Fintech Bawa Ancaman dan Berkah Bagi Perbankan\

JAKARTA – Berkembangnya teknologi di Indonesia menuntut sektor keuangan mengikuti kemajuan teknologi. Misalnya dengan membuat fitur dan aplikasi yang mendukung sektor keuangan. Apalagi masayarakat kini inginnya serba mudah dan cepat.

Peneliti Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, kehadiran financial technologi (fintech) membawa ancaman sekaligus peluang industri perbankan. Dari sisi peluang kehadiran fintech akan menyebabkan perbankan melakukan digitalisasi dan otomatisasi.

"Langkah ini akan memangkas biaya perbankan sekitar 30%. Sedangkan dari sisi pendapatan akan bertambah karena kehadiran produk inovasi baru dan model bisnis yang inovasi," ujar Bhima di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (30/3/2017)

Di sisi lain, Bhima juga mengatakan, Fintech bisa menjadi ancaman bagi perbankan. Dampak digitalisasi perbankan akan memangkas margin sekitar 16%.

"Ada juga ancaman berupa produk inovatif competitor dan bertambahnya resiko operasional," kata Bhima.

Bhima menjelaskan kendati Fintech telah mulai berkembang, namun bisnis perbankan masih terbilang gemuk.

Hal itu dibuktikan dengan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan di Januari 2017 lalu masih 5,39% , turun dibandingkan Januari 2016 yang ada dikisaran 5,63%. Sedangkan biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional (BOPO) sudah di angka 83,9%.

"Angka itu naik dibandingkan desember 2016 yang masih 82,2%," ujar Bhima.

(kmj)