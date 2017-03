\Soal Fintech, Indonesia Bisa Contek Bank Swedia\

JAKARTA – Ibarat dua sisi mata uang, hadirnya financial Technologi (fintech) di Indonesia mendatangkan peluang dan juga ancaman. Meski memiliki beberapa risiko, munculnya fintech tidak perlu ditakutkan.

Peneliti Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, Indonesia harus berani mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Swedbank. Swed Bank mengeluarkan aplikasi berbasis digital yang dinamakan mobile payment.

Menurutnya, Swed Bank mampu membaca apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya anak muda. Sebab, saat ini para anak muda sudah sangat malas untuk datang ke bank untuk melakukan transaksi.

"Swed Bank mengeluarkan aplikasi mobile payment , ini aplikasi yang digandrungi anak-anak muda karena tinggal klik , uang yang masuk langsung kedalam rekening," ujar Bhima di Wisma Antara Jakarta,Kamis (30/3/2017)

Bhima menjelaskan, Swed Bank sebelumnya merupakan bank yang dikenal cukup besar di Swedia. Namun pada tahun 2008 bank tersebut anjlok drastis dari segi pendapatannya.

Barulah pada tahun 2011, Swed Bank melakukan inovasi yang berbasis digital yaitu mobile payment. Inovasi yang dilakukan ternyata cukup membuat perubahan, yaitu meningkatkan pendapatan marginya hingga dua kali lipat dan menjadikan Swed Bank salah satu bank yang bisa survive sampai saat ini.

"Hingga saat ini kondisi di Eropa pun sulit , inflasi sulit, suku bunga negatif tapi Swed Bank tetap bisa sukses," kata Bhima

(kmj)