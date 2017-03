\Siapa 15 Penguasa Tanah di Kota London?\

JAKARTA - London merupakan salah satu kota paling sibuk di dunia. Sebagai ibu kota Inggris, London menjadi pusat bisnis warga Inggris. Tak pelik, jika properti di kota London ikut terdorong tumbuh. Tak luput, harga tanah di London juga kian mahal.

Namun, tahukah Anda dari luas kota London yang mencapai 1,570 km persegi, siapa saja yang menguasainya?

Dilansir Businessinsider, jika mengacu FTSE 100, yakni sebuah indeks pasar saham dari 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Saham London dengan kapitalisasi pasar tertinggi, maka didapatkan bank Prancis dan negara Timur Tengah sebagai salah satu pemilik properti terbesar di London.

Namun, jika mengacu data dari perusahaan proptech Datscha yang menggunakan data Badan Pertanahan menunjukkan Corporation of London memiliki tanah lebih banyak daripada orang lain di kota London, yakni dengan properti seluas 13 juta kaki persegi atau 1.207.739 meter persegi.

Ia memiliki beberapa properti terkenal di kota London, mulai dari Guildhall, Monumen dan Mansion House, serta Tower, London, Southwark, Millennium dan jembatan Blackfriars.

Berada di posisi nomor 2 setelah Corporation of London ada British Land dengan luas properti yang dimiliki sebesar 2,7 juta kaki persegi atau 250.838 meter persegi. Kemudian operator transportasi Transport for London dan Network Rail masing-masing berada di urutan nomor 3 dan 4 dengan luas properti yang dimiliki 2,6 juta kaki persegi.

Berikut adalah 15 besar pemilik tanah terluas di kota London dengan satuan luas kaki persegi.

1. Corporation of London — 13.976.216

2. British Land — 2.678.215

3. Transport for London — 2.641.611

4. Network Rail — 2.586.709

5. The Goldsmiths' Company — 1.737.638

6. BNP Paribas — 1.293.716

7. Government of Kuwait — 1.070.638

8. Pavilion Trustees — 948.819

9. The Mercers' Company — 886.990

10. Throgmorton Assets — 873.658

11. BNP Paribas Jersey Trust — 853.430

12. Raphael Freshwater Memorial Association — 767.186

13. Fleet Street Investments III — 752.327

14. TS Propco — 740.268

15. Trustees of the City of London — 676.014