\Ini Alasan Kawasan Kemang Masih Jadi Primadona Hunian Kelas Atas\

JAKARTA- Pamor Kawasan Kemang-Antasari, Jakarta Selatan masih menjadi primadona sebagai lokasi tempat tinggal, terutama bagi konsumen kelas atas. Berada di jantung Ibu Kota Jakarta, dan berdekatan dengan Sudirman Central Business District (SCBD) menjadi poin penting kawasan ini menjadi favorit. Lebih dari itu, kawasan Kemang-Antasari juga menjadi lokasi hunian bagi mayoritas ekspatriat yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya.

Direktur Utama Pengembang Kemang Penthouse PT Mahardika Gagas Sejahtera (MGS) Lukman Purnomosidi mengatakan, dengan kondisi di atas, potensi pasar untuk Apartemen premium di kawasan Kemang-Antasari sangat tinggi jika dibandingkan kawasan lainnya di Jakarta.

“Lokasinya yang super strategis dan jumlah ekspatriat yang sedemikian banyak di kawasan tersebut, membuat kebutuhan akan hunian premium juga semakin besar. Kondisi ini juga yang mendorong kami menawarkan apartemen premium Kemang Penthouse dengan unit eksklusif kepada konsumen,” ujar Lukman Purnomosidi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Ketua Umum DPP Real Estate periode 2004-2007 itu menambahkan, Guna memberi kemudahan kepada pihak konsumen, MGS menggandeng kalangan perbankan untuk memberikan fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA), salah satunya dengan Bank BRI.

“Dengan adanya MoU bersama BRI dalam pemberian KPA untuk proyek Kemang Penthouse, kami berharap konsumen akan lebih mudah dan terbantu dalam mewujudkan impian mereka untuk tinggal di hunian premium dengan harga kompetitif di lokasi primer Jakarta,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sutadi Prayitno mengungkapkan, kerja sama tersebut merupakan skema kredit multi facility yang diberikan kepada entitas usaha dibawah Eureka Group. Kerja sama ini boleh dibilang all in one (satu untuk semua) yang saling keterkaitan antara satu kegiatan bisnis dengan bisnis lainnya (bisnis ekosistem).

“Eureka memiliki produk properti cukup menarik dan beragam, baik hunian maupun komersial. Karenanya, kami akan memfasilitasi pembiayaan bagi seluruh aktivitas pengembangan mulai dari pemasaran unit properti seperti KPA/KPR, konstruksi, hingga services gedung. Jika kerjasama ini berjalan, tentu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kerjasama seperti ini baru pertama kami lalukan ,” ucapnya.

Sutadi menyebut, ketertarikannya memberikan fasilitas kredit all in one tersebut tidak terlepas dari keunikan konsep pengembangan proyek-proyek besutan Eureka Group yang cukup beragam baik hunian maupun komersial. Sebut saja, Pusat Grosir Asperindo Cileduk (PGAC), yang merangkum lebih dari 3000 unit kios. Di sana, selain membiayai kepemilikan kios, BRI juga berpeluang memberikan fasilitas kredit modal kerja bagi para pedagang grosir.

Selain itu, pihaknya juga bisa mengoptimalkan pemasaran produk-produk consumer banking lain seperti kartu kredit, KKB (kredit kendaraan bermotor), bahkan asuransi melalui program promo bersama ‘saling memberi kontribusi’ yang manis dan cantik.

“Artinya, kita memungkinkan menawarakan KPA/KPR dengan bunga 0 persen dan angsuran yang lebih ringan. Caranya, kami (BRI-Eureka) sama-sama berkontribusi memberi subsidi,” jelas Sutadi.

Sutadi berharap dengan kerja sama tersebut, pertumbuhan portofolio kredit konsumer BRI tahun ini bisa terdongkrak. “Dua bulan terakhir, rata-rata pencapaian kredit konsumer sebesar Rp900 miliar sampai Rp950 miliar per bulan. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” pungkasnya.