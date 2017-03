\Dolar AS Menguat Ditopang Data Pertumbuhan Ekonomi\

NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) berakhir menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya. Hal tersebut karena investor mencerna data pertumbuhan ekonomi terbaru AS.

Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat pada tingkat tahunan sebesar 2,1 % di kuartal keempat 2016, di atas konsensus pasar 2,0 %, menurut estimasi "ketiga" yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS.

Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 25 Maret, angka pendahuluan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman mencapai 258.000, turun 3.000 dari tingkat belum direvisi pekan sebelumnya di 261.000, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis (30/3).

Data yang secara keseluruhan positif mendorong greenback menguat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,37 % menjadi 100,370 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0685 dari 1,0753 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2483 dari USD1,2421 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7655 dari USD0,7671.

Dolar AS dibeli 111,58 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,10 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0004 franc Swiss dari 0,9972 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3307 dolar Kanada dari 1,3334 dolar Kanada.