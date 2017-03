\Harga Emas Turun Akibat Penguatan Dolar AS\

NEW YORK - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melemah dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan tersebut membuat emas dalam mata uang dolar lebih mahal sehingga berpotensi menurunkan permintaan.

Penguatan Dolar juga didorong oleh pernyataan Presiden Fed Chicago Charles Evans yang mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini.

"Pasar telah terkena dampak kenaikan suku bunga di tahun ini, tetapi jika kita melihat mungkin ada tiga tekanan downside terhadap harga emas," kata analis ETF Securities Nitesh Shah, seperti dilansir Reuters, Jumat (31/3/2017).

Harga emas di pasar Spot turun 0,5 % menjadi USD1.245,41 per ounce. Sementara harga emas berjangka AS turun 0,7 % ke posisi USD1.245 per ounce.

Sementara untuk harga logam mulia lainnya, harga perak tergelincir 0,2% menjadi USD18,16 per ounce, setelah mencapai posisi tertinggi empat minggu di USD18,29 per ounce. Harga Platinum turun 0,06 % menjadi USD950,95, sedangkan paladium naik 0,8 % ke USD796,50.