\Surat Dirjen Pajak Soal Tax Amnesty: Just Call Me Ken, So Sweet\

JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas pajak yang telah melayani selama program pengampunan pajak alias tax amnesty diselenggarakan. Meski tax amnesty sudah berakhir, kata Ken, reformasi perpajakan Indonesia tetap terus dilakukan.

"Berakhir bukan terakhir,"sepenggal ucapan Ken yang disampaikan dalam bentuk tulisan tangannya untuk seluruh pegawai pajak di Indonesia.

Berikut ini surat Ken bagai pegawai pajak yang dikutip Okezone, Sabtu (1/4/2017) :

Is This My Begining or This Is The End

"Berakhir Bukan Terakhiri"



Sahabatku pegawai DJP.... dari Sabang sampai Merauke (NKRI), memang sudah hukum alam yang berawal pasti berakhir, demikian juga Amnesty Pajak.



Berawal pada Juli 2016 dan berakhir 2017 selama sembilan bulan, bagaikan ibu kita mengandung.

Sedih, terharu dan bangga menjadi satu hanya Kamu yang tahu karena kamu semua menjalani serta berbagai pihak yang turut membantu dari Presiden Menteri dan Tukang Sayur, semuanya membantu menyukseskan Amnesty Pajak, bahkan tukang sayur pun menyebutnya "ngamnesti pajak".

Tetapi..



Kalaupun ada yang menilai kamu Belum berhasil dan sukses menjalankan tugas dalam ngamnesty. Kamu terima saja, karena yang berhak menilai kamu adalah orang lain

Sahabat insan DJP dari Sabang-Merauke berikan apa saja yang kamu bisa untuk negara ini, tanpa harus meminta hak kamu dari negara (Radjiman Widyodiningrat)

Sekarang ......

Aku harus berkata apa? Kalau ada kata-kata yang melebihi ucapan terimakasih kepadamu akan aku katakan itu..... Sahabat.

Namun tdak ada kata-kata lagi yang melebihi "terima kasih". Akhirnya... Aku hanya bisa mengatakan bagian dari kamu. Aku hanya bagian kecil dari kamu yang jumlahnya 39.000 pegawai.



Teruskan perjuangkan Cita2 kamu untuk NKRI



Aku bukan apa-apa Tanpa Kamu







Hanya satu kata







Kamu Hebat







I Love You Full.





31 Maret 2017,





Just Call Me Ken,





So Sweet!